İzmir’in “sıra dışı” kaymakamı görenleri şaşkına çevirdi
İZMİR'de Bornova Kaymakamı Fatih Genel, yaptığı işlerle ‘sıra dışı kaymakam’ olarak tanınıyor.
Bilindik kaymakamlardan farklı bir yaşam süren İzmir’in Bornova Kaymakamı Fatih Genel; at biniyor, at üstünde ok atıyor, el sanatları ile uğraşıyor ve demir döverek bıçaklar yapıyor. Ok atarken kullanılan zihgir (okçu yüzüğü) yapımında da usta olan Genel, yaşam tarzı ile çevresinde ‘sıra dışı kaymakam’ olarak tanınıyor.
Küçük yaşlardan bu yana at binen Bornova Kaymakamı Fatih Genel, 2006 yılından beri de ok atıyor. At üstünde ok atmayı da başarıyla icra eden Genel’in, ok atmak için kullanılan zihgir yapımında ise ustalık belgesi bulunuyor. Gittiği her görev yerine atölyesini de taşıyan Kaymakam Genel, bahçesinde demir döverek bıçak da yapıyor.
El sanatları ile uğraşmanın yanı sıra doğa fotoğrafları çeken Genel, mesaisi bitince soluğu ya atölyesinde ya da at çiftliğinde alıyor. Bornova Kaymakamı Fatih Genel’in makam odası da, onun hayat tarzını yansıtıyor. Yaptığı el sanatı ürünler ve atlı okçulukla ilgili objelerin yanı sıra kendisinin resmedildiği hediye tabloları duvara asan Genel’in baş köşesinde ise ünlü sanatçı Cüneyt Arkın’ın Genel’i çizdiği kara kalem ve yağlı boya iki tablo yer alıyor.
“Stresli olmaya vakit olmuyor” Stresli olmaya vakit bulamadığını belirten Genel, “At binmek, ok atmak, el sanatları ile uğraşmak, demir dövmek, bıçak ve zihgir yapmak benim için bir zevk. Bazen ‘nasıl vakit buluyorsun?’ diye soruyorlar.