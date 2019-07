İzmir’in “sıra dışı” kaymakamı görenleri şaşkına çevirdi

Küçük yaşlardan bu yana at binen Bornova Kaymakamı Fatih Genel, 2006 yılından beri de ok atıyor. At üstünde ok atmayı da başarıyla icra eden Genel’in, ok atmak için kullanılan zihgir yapımında ise ustalık belgesi bulunuyor. Gittiği her görev yerine atölyesini de taşıyan Kaymakam Genel, bahçesinde demir döverek bıçak da yapıyor.