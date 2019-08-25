İzmir'in İtfaiyecileri kadar güzeli yok!
Rebecca Pender, Molly için kadın itfaiyecilerden fotoğraf istedi. Dünyanın pek çok ülkesinden fotoğraf yağsa da İzmirli itfaiyecilerin fotoğrafları en çok dikkat çekeni oldu.
Rebecca Pender, 4 yaşındaki Molly'nin twitter'dan itfaiyeci olmak istediğini ancak hiç kadın itfaiyeci görmediğini söyledi.
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Bu duyuruya dünyanın pek çok ülkesindeki itfaiyecilerden fotoğraf yağdı.
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Kadın itfaiyeciler fotoğraflarını paylaşırken, mesleklerini anlatmayı da unutmadı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın itfaiyecilerinin fotoğrafları ise en çok dikkat çeken fotoğraf oldu.
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