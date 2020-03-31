İzmir'in harika lezzeti boyoz nasıl yapılır?
Boyoz nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? İzmir ile özdeşleşen boyoza kahvaltı sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz?
Oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif size parmaklarınızı yedirecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda boyoz tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
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Malzemeler:
500 gram un
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 tatlı kaşığı toz şeker
3/4 su bardağı ayçiçek yağı (arzuya göre zeytinyağı)
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Hazırlanışı:
Elediğiniz unu derin bir karıştırma kabı ya da mutfak tezgahı üzerine alın.
Toz şeker ve tuz ilave ettiğiniz una azar azar ılık su ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. (500 gram un için yaklaşık 250 ml. ılık su)
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10-15 dakika kadar sürekli yoğurduğunuz hamurdan kulak memesi yumuşaklığından bir parça daha sert olacak bir hamur hazırlayın.Üzerini streç filmle kapladığınız hamuru, oda sıcaklığında 20 dakika kadar bekletin.
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