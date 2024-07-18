İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına 7 uçak, 16 helikopter ve çok sayıda ekip müdahale ediyor. Rüzgarın yön değiştirmesiyle yangın yerleşim yerlerine yaklaşırken, vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Yangın nedeniyle arı kovanları ve hayvan ağılları tahliye edilirken, elektrik kesintileri uygulanıyor ve bazı evler boşaltılıyor.
İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.
Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi.