İzmir’in ‘Dipsiz Göl’ü’ İris eski haline getirilecek! Bakanlık olaya el attı
Dipsiz Göl felaketinden sonra İzmir'de bulunan İris Göl'ü hakkındaki dedikodularda herkesi çileden çıkardı. İzmir'de, Karaburun Kent Konseyi, İris Gölü'nün suyunun tahliye edilerek, bölgenin imara açılmaya çalışıldığını ileri sürülerek koruma altına alınması istendi.
Karaburun’a Küçükbahçe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 358 dönümlük bir alan üzerindeki İris Gölü’nün, 1978 yılında yapılan kadastral parselasyon çalışmalarının ardından özel mülkiyete geçişi sağlandı. Yine o yıllarda, göl tabanına açılan kanallar aracılığıyla İris’in suyu boşaltılarak, göl kurutulmaya çalışıldı. Ancak zaman içerisinde kendini yenileyen İris, doğal yapısını korumayı başardı.
Karaburun Yarımadası’nın tek sulak alanı olan İris Gölü’nün yine göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli bir biyoçeşitliliği de içerisinde barındırdığını aktaran Ekici, “Henüz geç kalınmış değil. Bu kanalların acilen önünün kapatılması ve su tutma kapasitesinin düşmemesi sağlanmalı. Dipsiz Göl’ü altında hazine var diye kuruttular. Oradaki gözle görülen görülmeyen bir sürü canlıyı öldürdüler. Biz buranın da kaderinin aynı olmasını istemiyoruz. O nedenle burası Dipsiz Göl olmasın. İris Gölü’nü koruyalım” diye konuşmuştu.
Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar ise, İris’in binlerce yıldır yaşayan doğal bir göl olduğunu, mitolojide bile hikayelerinin bulunduğunu anlattı. Aykut Uçar, binlerce yıldır insanlığa, doğaya hizmet ettiğini söylediği İris Gölü’nün, 1978’li yılların sonunda özel mülkiyete çevrildiğini kaydetti.
İris’in, Yarımada için özel öneme sahip olduğunu vurgulayan Uçar, “Yarımada’nın en kıymetli sulak alanı çünkü bölgede başka yok. Henüz koruma altına alınmadı fakat burası çok önemli kuşlara, hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar için de bu bölge hem dinlenme hem beslenme hem de kuluçka bölgesi” olduğunu söyledi.