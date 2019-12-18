İzmir’in ‘Dipsiz Göl’ü’ İris eski haline getirilecek! Bakanlık olaya el attı

Karaburun Yarımadası’nın tek sulak alanı olan İris Gölü’nün yine göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli bir biyoçeşitliliği de içerisinde barındırdığını aktaran Ekici, “Henüz geç kalınmış değil. Bu kanalların acilen önünün kapatılması ve su tutma kapasitesinin düşmemesi sağlanmalı. Dipsiz Göl’ü altında hazine var diye kuruttular. Oradaki gözle görülen görülmeyen bir sürü canlıyı öldürdüler. Biz buranın da kaderinin aynı olmasını istemiyoruz. O nedenle burası Dipsiz Göl olmasın. İris Gölü’nü koruyalım” diye konuşmuştu.