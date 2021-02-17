İzmir'i fırtına vurdu! Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi

Saatte hızı yer yer 100 kilometreye kadar çıkan fırtınanın sahile taşıdığı dev dalgalar taşkınlara neden olurken işyerlerinde de maddi hasara yol açtı. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtınadan dolayı restoran ve kafeteryaların masalarıyla sandalyeleri kullanılamaz hale gelirken; 1 mekanın da camları patladı.