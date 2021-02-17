BIST 1.541
DOLAR 7,01
EURO 8,46
ALTIN 403,86

İzmir'i fırtına vurdu! Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi

İZMİR'in Urla ilçesinde dün başlayan ve saatteki hızı 100 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle sahilde bulunan kafelerin masa ve sandalyeleri kullanılamaz hale geldi, evlerin çatıları uçtu, camlar patladı.

Deprem, hortum, sel derken şimdi de fırtına.. İzmir'i bu kez fırtına vurdu. Saatte hızı yer yer 100 kilometreye kadar çıkan fırtına ilçenin altını üstüne getirdi.

110

İzmir'de dün başlayan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, çok sayıda evin çatısı uçtu. Fırtınadan en çok etkilenen yer ise Urla ilçesi oldu. 

210

Saatte hızı yer yer 100 kilometreye kadar çıkan fırtınanın sahile taşıdığı dev dalgalar taşkınlara neden olurken işyerlerinde de maddi hasara yol açtı. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtınadan dolayı  restoran ve kafeteryaların masalarıyla sandalyeleri kullanılamaz hale gelirken; 1 mekanın da camları patladı. 

310

Sabahın ilk ışıklarında fırtınanın neden olduğu zararı gören Urlalılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

410