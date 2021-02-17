İzmir'i fırtına vurdu! Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İZMİR'in Urla ilçesinde dün başlayan ve saatteki hızı 100 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle sahilde bulunan kafelerin masa ve sandalyeleri kullanılamaz hale geldi, evlerin çatıları uçtu, camlar patladı.
Deprem, hortum, sel derken şimdi de fırtına.. İzmir'i bu kez fırtına vurdu. Saatte hızı yer yer 100 kilometreye kadar çıkan fırtına ilçenin altını üstüne getirdi.
İzmir'de dün başlayan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, çok sayıda evin çatısı uçtu. Fırtınadan en çok etkilenen yer ise Urla ilçesi oldu.
Saatte hızı yer yer 100 kilometreye kadar çıkan fırtınanın sahile taşıdığı dev dalgalar taşkınlara neden olurken işyerlerinde de maddi hasara yol açtı. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtınadan dolayı restoran ve kafeteryaların masalarıyla sandalyeleri kullanılamaz hale gelirken; 1 mekanın da camları patladı.
Sabahın ilk ışıklarında fırtınanın neden olduğu zararı gören Urlalılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.