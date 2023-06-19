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İzmir'deki vahşet evinden ilk fotoğraf! Parçalanmış cesetler burada saklanmış

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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İzmir'deki vahşet evinden ilk fotoğraf! Parçalanmış cesetler burada saklanmış

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde, parçalara ayrılmış vaziyette 4 kişinin cesedinin bulunduğu öne sürülen derin dondurucu ve buzdolabı görüntülendi.

İzmir'deki vahşet evinden ilk fotoğraf! Parçalanmış cesetler burada saklanmış

Dün saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesinde bir evde, Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin parçalanmış cesetlerinin buzdolabı ve derin dondurucuda bulunması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

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İzmir'deki vahşet evinden ilk fotoğraf! Parçalanmış cesetler burada saklanmış

Derin dondurucuda bulunan parçalanmış cesetlerin, Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova adlı kadınlar ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait olduğu öğrenilirken cesetlerin tamamen parçalandığı, parçaların kime ait olduğunun DNA testi sonucu belirleneceği kaydedildi.

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İzmir'deki vahşet evinden ilk fotoğraf! Parçalanmış cesetler burada saklanmış

Öte yandan 4 kişinin parçalanmış cesetlerinin saklandığı iddia edilen evdeki buzdolabı ve derin dondurucunun görüntüleri ortaya çıktı. 

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İzmir'deki vahşet evinden ilk fotoğraf! Parçalanmış cesetler burada saklanmış

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu öne sürülen katil zanlısını yakalamak için İzmir Emniyeti tarafından başlatılan geniş çaplı çalışma sürüyor.

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