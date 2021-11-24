İzmir'deki 'Saadet Zinciri' yöneticilerinin büyük vurgun planını Çiftlik Bank Tosuncuğu bozmuş
ZMİR merkezli 21 ilde düzenlenen ve 60 milyon lira haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkarılan saadet zinciri operasyonunda, tutuklanan CEO ve 4 yöneticinin ifadeleri ortaya çıktı. 3 bin 200 kişiyi mağdur eden şüphelilerin suçu birbirlerine attıkları öğrenildi. Şüphelilerin 2018 yılındaki Çiftlik bank benzeri vurgun planını Çiftlik Bank Tosuncuğu Mehmet Aydın bozmuş...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 21 ilde 89 şüpheli hakkında 'saadet zinciri' kurarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Kasım sabahı şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda 83 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği tespit edilirken, dolandırıcıların elde ettiği haksız kazanç miktarının da yaklaşık 60 milyon TL olduğu belirlendi.
Şüphelilerin ayrıca 'Fons Şirketler Grubu' ismiyle çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Fons Danışmanlık Proje Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret A.Ş., A Kazanç Plus Danışmanlık ve Ağ Pazarlama, Fons Enerji ve Elektrik Sanayi, Fons Gıda Tarım ve Hayvancılık, Fons Hologo Reklam ve Organizasyon, Fons Proje Gayrimenkul Sanayi şirketlerini kurdukları; İzmir, İstanbul, Antalya gibi şehirlerdeki rezidanslardan kiraladıkları dairelerde şubeler açtıkları ve vatandaşı etkilemek için lüks araçlara bindikleri de belirlendi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 67 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden lider ve CEO T.B. ile yöneticiler S.O, A.E.G, H.E. ve A.Ö. tutuklandı, 1'ine 'konutunu terk etmeme', 10'una ise 'karakola düzenli imza verme' adli kontrol şartı getirildi. Yöneticilerden A.Y.Ç.'nin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.