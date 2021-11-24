İzmir'deki 'Saadet Zinciri' yöneticilerinin büyük vurgun planını Çiftlik Bank Tosuncuğu bozmuş

Şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği tespit edilirken, dolandırıcıların elde ettiği haksız kazanç miktarının da yaklaşık 60 milyon TL olduğu belirlendi.