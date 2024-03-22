İzmir'deki feci kazada ortalık savaş alanına döndü! 2 kişi öldü, yaralılar var
Anadolu Ajansı
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İzmir'den feci bir kaza haberi geldi. Çiğli ilçesinde 5 otomobil ile elektrikli skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çiğli-Karşıyaka istikametinde seyreden A.K. (31) idaresindeki 35 ARZ 499 plakalı otomobil ile E.C.İ. (27) yönetimindeki 34 KD 5068 plakalı otomobil çarpıştı.
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Kazanın ardından araç sürücüleri, kaza tutanağı tutmak için araçtan indi.
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Bu sırada arkadan gelen A.E'nin kullandığı 35 KA 8817 plakalı otomobil, önündeki 35 CDP 15 plakalı otomobille, kaza için yardıma gelen 35 KE 8835 plakalı otomobil ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarptı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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