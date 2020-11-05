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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler anıldı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde yürek burkan görüntüler yaşandı. Apartmanın önüne gelen kalabalık karanfiller bırakırken; duygu dolu anlar yaşandı. Ölenlerin yakınları dakikalarca gözyaşı döktü.

İZMİR’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı’nda 34 kişi yaşamını yitirmişti.

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Apartmanda enkaz çalışmaları tamamlanırken; geriye boş bir arazi ve yürek burkan görüntüler kaldı.

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Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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Karanfillerin bırakıldığı alanda mumlar yakıldı.

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