İzmir'deki depremde hayatını kaybeden üniversiteli Seda toprağa verildi
İZMİR'de üniversite okuyan Seda Dinçer'in (21) hayalleri deprem nedeniyle yarım kaldı. Genç kız, bugün memleketi Manisa'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan 17 binadan, 7 katlı, 21 daireli Doğanlar Apartmanı’nın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında dün saat 22.30 sıralarında Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşılmıştı.
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü 2'inci Sınıf öğrencisi olan Seda Dinçer'in cenazesi, bugün memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine gönderildi.
Dinçer için bugün öğle saatlerinde Demirci Kabristanı'nda salgın tedbirlerine uyularak tören düzenlendi.
Cenazeye, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Dinçer'in babası Ahmet Dinçer ve ailesi ile yakınları katıldı.