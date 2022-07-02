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İzmir'deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı

İzmir'deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı

Halk arasında deniz marulu denilen yosun türü, Karşıyaka Bostanlı'daki sahili boydan boya sardı. Deniz yüzeyi, maviden yeşile döndü.

İzmir'deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı

Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden olan İzmir'de deniz, mavi renginden yeşile döndü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı kıyılarında bazı noktalar, halkın deniz marulu olarak adlandırdığı yosunla kaplandı.

İzmir Körfezi'nde dönem dönem yaşanan olayda denizin rengi kimi zaman kızıla, kimi zaman beyaza döndü.

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İzmir'deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı

Deniz yeşile döndü
Yosunlara bağlı olarak değişiklik gösteren renkler, bu kez yeşile döndü. Yosunlar, Bostanlı Balıkçı Barınağı yakınında deniz yüzeyinde yeşil bir örtü oluşturdu.

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İzmir'deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı

Kirlilik ve koku yayıyor
Deniz ekosistemine zararı olmayan deniz marulunun çürümesi kirlilik ve kokuya neden olabiliyor.

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İzmir'deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı

Su sirkülasyonu azaldı
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan kuraklığa bağlı olarak denizde su sirkülasyonunun azaldığını söyledi.

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