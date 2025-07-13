İzmir’de yine orman yangını! Karadan ve havadan müdahale
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İzmir’in Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Bademler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler müdahale etti.
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Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
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