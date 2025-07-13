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İzmir’de yine orman yangını! Karadan ve havadan müdahale

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İzmir’de yine orman yangını! Karadan ve havadan müdahale

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir’de yine orman yangını! Karadan ve havadan müdahale - Resim: 1

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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İzmir’de yine orman yangını! Karadan ve havadan müdahale - Resim: 2

Bademler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İzmir’de yine orman yangını! Karadan ve havadan müdahale - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler müdahale etti.

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İzmir’de yine orman yangını! Karadan ve havadan müdahale - Resim: 4

Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

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