İzmir'de yer alan M.Ö 3 bin yıllık antik kentte ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi
İZMİR'deki Metropolis Antik Kenti'nde 19 yıldır devam eden kazı çalışmalarında 'Balneum' adı verilen kişiye özel hamam yapısı ve Metropolis Tiyatrosu'nun sahne binası kısmındaki 5 kulis odası bulundu.
Roma’nın ileri mühendislik uygulamalarına da ışık tutacağı tahmin edilen yapıların mermer avlusunun bir kısmında ise 3-4 kişilik bir havuz bulunuyor. Yapının içinde, küvet şeklinde bölmeler bulunan ve terleme odası olduğu tahmin edilen farklı odaların en dikkat çekeni ise, 1500 yıl önce odaların yerden ve duvardan ısıtıldığını gösteren, 'Tubuli' adı verilen bir sistemin bulunması.
İhtişamlı hamam yapısının yanı sıra, Helenistik döneme ait Metropolis Tiyatrosu’nda ortaya çıkarılan sahne binasının içinde, o dönemde kulis olarak kullanılan 5 oda gün yüzüne çıkarıldı.
Bu odaların her birinin doğrudan sahneye çıkan kapılarının bulunması, sanatçıların performansları öncesinde buralarda hazırlandıklarını gösteriyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ise şu ifadelere yer verdi:
Yeniden planlanan bir yapı: "Tiyatroyu oluşturan en önemli yapı belki de burası. Roma Dönemi’nde tiyatro yapısında büyütme ve değiştirme çalışması yapılmış. Tüm antik tiyatrolar için çok önemli bir bölüm olan sahne binası da yeniden planlanan bir yapı."