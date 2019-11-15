İzmir'de yer alan M.Ö 3 bin yıllık antik kentte ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi

Yeniden planlanan bir yapı: "Tiyatroyu oluşturan en önemli yapı belki de burası. Roma Dönemi’nde tiyatro yapısında büyütme ve değiştirme çalışması yapılmış. Tüm antik tiyatrolar için çok önemli bir bölüm olan sahne binası da yeniden planlanan bir yapı."