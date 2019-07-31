İzmir'de yediemin deposunda çıkan yangında araçlar kül oldu
Demirören Haber Ajansı
İZMİR’in Bornova ilçesinde yediemin deposu olduğu öğrenilen otluk alanda çıkan yangında birçok araç kullanılamaz hale geldi.
İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, yediemin otoparkına sıçradı. Çeşitli marka ve modellere ait, aralarında hurdalarında da olduğu yaklaşık 25 araç alevlerden etkilendi.
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Yeşilova semtinde, yerleşim yerlerinin de bulunduğu otluk alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Alevler, alanın yanında bulunan, yediemin otoparkına da sıçradı.
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Çeşitli marka ve modellere ait yaklaşık 25 araç alevlerden etkilendi.
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