İzmir'de yediemin deposunda çıkan yangında araçlar kül oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de yediemin deposunda çıkan yangında araçlar kül oldu

İZMİR’in Bornova ilçesinde yediemin deposu olduğu öğrenilen otluk alanda çıkan yangında birçok araç kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de yediemin deposunda çıkan yangında araçlar kül oldu - Sayfa 1

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, yediemin otoparkına sıçradı. Çeşitli marka ve modellere ait, aralarında hurdalarında da olduğu yaklaşık 25 araç alevlerden etkilendi.

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İzmir'de yediemin deposunda çıkan yangında araçlar kül oldu - Sayfa 2

Yeşilova semtinde, yerleşim yerlerinin de bulunduğu otluk alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İzmir'de yediemin deposunda çıkan yangında araçlar kül oldu - Sayfa 3

Alevler, alanın yanında bulunan, yediemin otoparkına da sıçradı.

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İzmir'de yediemin deposunda çıkan yangında araçlar kül oldu - Sayfa 4

Çeşitli marka ve modellere ait yaklaşık 25 araç alevlerden etkilendi.

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