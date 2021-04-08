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İzmir'de yaşandı! Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düştü

İzmir'de yaşandı! Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düştü

 İZMİR'in Karabağlar ilçesinde barışmak ve evlenmeye ikna etmek için gittiği eski sevgilisi B.K.’nin 4’üncü kattaki evinde, kadının oğlu uyanınca balkondan balkona sarkarak kaçmaya çalışan Özkan A., 1’inci kattan düşüp ağır yaralandı.

İzmir'de yaşandı! Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düştü

Karabağlar'da saat 03.00 sıralarında Özkan A. (37) konuşmak için eski sevgilisi olduğu ileri sürülen B.K.'nin 4'üncü kattaki evine gitti. Özkan A. ile barışıp evlenmeye ikna etmeye çalıştığı B.K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada B.K.'nin odada uyuyan oğlu uyandı. 

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İzmir'de yaşandı! Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düştü

Eski sevgilisinin oğlunu karşısında gören Özkan A., balkona kaçıp, kapıyı kilitledi. Özkan A. daha sonra balkondan balkona tutunup 1'inci kata kadar, tadilat nedeniyle kurulu olan demir iskeleye ulaştı. 

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İzmir'de yaşandı! Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düştü

Ancak Özkan A., burada dengesini kaybedip aşağı düştü. Beton zemine çakılan Özkan A., ağır yaralandı. 

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İzmir'de yaşandı! Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düştü

Bina sakinleri gürültüye uyandı

Gürültüye uyanan bina sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Özkan A.'yı ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Özkan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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