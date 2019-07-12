İzmir'de yasak olmasına rağmen avlıyorlar! Gecede 20 bin lira kazanç

Ruhsatsız teknelerle geliyorlar

Sadece dalgıçlar tarafından tek tek elle toplanması gereken deniz patlıcanını "algarna" denilen ruhsatsız ve kaçak teknelerle dip taraması yaparak avlanmak için İzmir'e gelenlerin sayısı her geçen artıyor. Sadece bir gecede avladıkları deniz patlıcanından 15-20 bin lira gelir eden edenlere yönelik operasyonlar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sahil Güvenlik, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli olarak yürütülüyor.