İzmir’de yangın ormana sıçradı: 455 ev tahliye edildi
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İzmir’in Bornova ilçesinde bir evin çatısındaki tadilat sırasında çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın, tarım arazisinden ormana sıçrayarak büyüdü; 455 ev tahliye edilirken yangına 8 uçak, 16 helikopter ve yüzlerce personelle müdahale sürüyor. Yangının henüz kontrol altına alınamadığı bildirilirken, 3 kişi gözaltına alındı ve bölgedeki bazı ilçelerde güvenlik amacıyla elektrik kesintisi uygulandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
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Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı.
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İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, söndürme çalışmalarına devam ediyor.
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