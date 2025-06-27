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İzmir’de yangın ormana sıçradı: 455 ev tahliye edildi

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İzmir’de yangın ormana sıçradı: 455 ev tahliye edildi

İzmir’in Bornova ilçesinde bir evin çatısındaki tadilat sırasında çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın, tarım arazisinden ormana sıçrayarak büyüdü; 455 ev tahliye edilirken yangına 8 uçak, 16 helikopter ve yüzlerce personelle müdahale sürüyor. Yangının henüz kontrol altına alınamadığı bildirilirken, 3 kişi gözaltına alındı ve bölgedeki bazı ilçelerde güvenlik amacıyla elektrik kesintisi uygulandı.

İzmir’de yangın ormana sıçradı: 455 ev tahliye edildi - Resim: 1

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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İzmir’de yangın ormana sıçradı: 455 ev tahliye edildi - Resim: 2

Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı.

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İzmir’de yangın ormana sıçradı: 455 ev tahliye edildi - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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İzmir’de yangın ormana sıçradı: 455 ev tahliye edildi - Resim: 4

Ekipler, söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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