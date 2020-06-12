İzmir'de yağmur hayatı felç etti! Vatandaşlardan tepki yağdı

"8 senedir bu çileyi çekiyorum": Evinin girişine yağmur suyu giren Emine Özdemir, "8 senedir bu çileyi çekiyorum. Evden çıkamıyorum. 5 dakika daha yağmur devam etseydi evdeki halılar mahvolacaktı. Bir şeyler yapsınlar. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.