İzmir'de yaban hayvanları için yapılan 'Ekolojik köprünün' yapımı tamamlandı

Yaban hayvanları sürekli kazalara neden oluyordu

Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.