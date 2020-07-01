BIST 116.016
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 393,93

İzmir'de yaban hayvanları için yapılan 'Ekolojik köprünün' yapımı tamamlandı

Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaban hayvanlarının su kaynaklarına ulaşmaya çalışırken otoyolda kazaya neden olmasını göz önünde bulundurarak hayata geçirdiği 3 köprüden 1'ini tamamladı.

İZMİR-Çeşme Otoyolunda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planlanan 3 ekolojik köprünün yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca başlanmıştı.

110

Yaban hayvanları sürekli kazalara neden oluyordu

Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.

210

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında ekolojik köprü inşaatına başlandı.

310

Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi.

410