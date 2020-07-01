İzmir'de yaban hayvanları için yapılan 'Ekolojik köprünün' yapımı tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaban hayvanlarının su kaynaklarına ulaşmaya çalışırken otoyolda kazaya neden olmasını göz önünde bulundurarak hayata geçirdiği 3 köprüden 1'ini tamamladı.
İZMİR-Çeşme Otoyolunda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planlanan 3 ekolojik köprünün yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca başlanmıştı.
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Yaban hayvanları sürekli kazalara neden oluyordu
Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.
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Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında ekolojik köprü inşaatına başlandı.
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Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi.
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