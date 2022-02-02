İzmir'de Tiktok'ta fazla zaman geçiren anneden velayet alındı!

“Sabaha kadar Tiktok videosu çekiyor”

Eşinin özellikle çocuklara karşı ilgisizliği nedeniyle boşanma sürecine girdiklerini dile getiren iş adamı, “Benim özellikle Tiktok videoları konusunda rahatsızlığım söz konusu. Boşanma henüz gerçekleşmedi ancak eşimle ayrı evlerde kalıyoruz. Eşim, geceden sabaha kadar Tiktok videosu çekiyor. Hatta bu mesai sabahlara kadar sürüyor. Büyük kızım sürekli bana mesaj yollayıp öğlene kadar kahvaltı yapamadığını, annesini uyandıramadığını söylüyor. Ben gidip kızlarımı doyuruyordum. Eşimi defalarca uyardım. Takipçi sayısını artırmak için mi yoksa sosyal medyadan para kazanmak için mi bilmiyorum ama Tiktok yüzünden bu çocukların ilgisiz kalması ve aile kavramının sarsılması söz konusu. Eşimle ayrı evlerde kalmaya başladığımızda büyük kızımın okulla ilgili sıkıntıları olmuştu. Bir süre eşimi eve çağırmıştım. Bu süre zarfında gece yarılarına kadar Tiktok videosu çektiğini biliyorum. Kendini çekmesinden ziyade küçük kızımı da Tiktok’a alıştırmış. Kızım da video çekip paylaşmak istiyor. Benim Tiktok hesabım yok ama birkaç videoya baktığımda, ahlaki sınırları zorlayan videoların olduğunu da gördüm. Çocuklarımın bu şekilde yetiştirilmesini istemediğim için kendisini defalarca uyardım ve velayet için dava açtım. Neyse ki pedagog raporunda da geçici ve kalıcı velayet bana verildi. Boşanma netleştiğinde, kalıcı velayet konusu da netleşecektir. Ben kızlarımın geleceği için bu kararı çok olumlu karşılıyorum” diye konuştu.