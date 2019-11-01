İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
İZMİR'in Çiğli ilçesinde önce ağaca sonra elektrik panosuna çarparak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İZMİR'in Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi Balatçık mevkisinde 35 KUV 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca çarptı.
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Daha sonra elektrik panosuna çarpan otomobil takla attı.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Otomobilde bulunan iki kişinin yaşamanı yitirdiği, bir kişinin yaralandığı belirlendi.
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