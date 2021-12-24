İzmir'de Suriyeli 3 genci yakarak öldürdü! İtiraf etti: Gelen notlarda bakın ne yazıyormuş
İZMİR'de maddi durumu kötü olduğu için kendisine yardım eden Necati ve Kadriye Atasoy çiftini bıçaklayarak gasp eden Kemal Korukmaz'ın (40) Güzelbahçe'de çıkan yangında hayatını kaybeden 3 Suriyeli'nin ölümünde de parmağı olduğu ortaya çıktı. Korkunç olayın kan donduran detayları ortaya çıktı.
Güzelbahçe'deki bir beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed El Ali (21), Memun En Nebhan (23) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) kaldığı odada 16 Kasım gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 işçiyi yaralı olarak odadan çıkarıp, yangını söndürdü.
İzmir’deki hastanelere kaldırılan işçilerden Ahmed El Ali ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş 2 gün sonra, Memun En Nebhan ise 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.
Yaşlı çifti bıçakladı: Bu olaydan 13 gün sonra Güzelbahçe Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve ADD Şubesi eski Başkanı Kadriye Atasoy ile emekli öğretmen eşi Necati Atasoy evlerinde bıçaklandıktan sonra gasp edildi.
Yardım etmişler: Bıçaklayan şüpheli Atasoy çiftinin işyerinde temizlik işlerinde kendisine yardım eden ve daha önce maddi durumu kötü olduğu için birçok kez yardımda bulundukları Kemal Korukmaz (40) çıktı.