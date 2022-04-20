İzmir'de sözde sendikaya kumar baskını! Asit detayı şaşırttı

İZMİR İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan ve yan yana binalarda bulunan Ege Genel İş Sendikası, Biz Lokanta ve Seyyar Yemek Çalışan İşçileri Sendikası binası ile Yeni Nesile Eğitim ve Yardım Vakfı binalarında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.