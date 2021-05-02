Sosyal medyada fenomen olmak için dehşete imza atıp bir de o anları kameraya aldılar. İzmir'in Konak ilçesinde sosyal medyada videolarının izlenmesi için kendilerinden yaşça küçük kız çocuklarını dövüp videolarını çektikleri iddia edilen çocukların görüntüleri şok etti. Dehşeti yaşayan çocuklar ve aileleri, darp eden çocuklardan şikayetçi oldu.