İzmir'de Solo Türk ve Türk Yıldızlarının gösterisi görenleri büyüledi
İzmir’in kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinliklerinde Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisi görenleri büyüledi.
İzmir’in kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri geleneksel “Zafer Yürüyüşü” ile başlarken daha sonra İzmir Hükümet Konağına temsili birlikler tarafından Türk bayrağı çekildi. 9 Eylül törenleri kapsamında ayrıca Solo Türk ve Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. İzmir’in kurtuluş günü etkinlikleri sabah erken saatlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 98. yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı.
Şanlı Türk ordusunun İzmir’e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde yürüyüş gerçekleştirilirken, daha sonra İzmir protokolü Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile birlikte Türk bayrakları gönderdeki yerini aldı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Atatürk Anıtına çelenk sundu.