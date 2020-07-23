İzmir'de sokak ortasında fuhuş rezaleti! Arabaların içinde...
İZMİR'in Konak ilçesinde, gece saatlerinde yol kenarında başlayan fuhuş pazarlıkları apartmanların aralarında son buluyor. Bölgede oturan vatandaşlar durumdan şikayetçi olduklarını belirterek tepki gösterdi.
Konak ilçesi Alsancak semtinde yapılan fuhuş pazarlıkları, çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor. Saat 22.00'den sonra Talatpaşa Bulvarı'na çıkan kadınlar ve trans bireyler, burada müşteri bekliyor. Yol kenarında duran kişilerle fuhuş pazarlığı yapılırken, tarafların anlaşmaları durumunda bu kez bulvar ile kesişen mahaller kullanılıyor. Mahallelerin tenha noktaları, apartman boşlukları ve otoparklar fuhuş için kullanılırken, mahalleye park edilen araçlarda da fuhuş yapıldığı iddia ediliyor.
Şehrin en kalabalık noktaları arasında yer alan bölgede oturan ve çalışan vatandaşlar, durumu daha önce birçok kez bildirmelerine rağmen kalıcı bir çözüm alınmadığını söyledi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini görünce bu kişilerin kaçtığını, ancak polis gittikten sonra yine aynı durumun yaşandığını belirtti.
Şehrin göbeğindeki fuhuş pazarlığı ve sokak aralarında yapılan fuhuş, bölge sakinleri tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bazı kişilerin Talatpaşa Bulvarı'nda müşteri beklediği, yapılan pazarlığın ardından fuhuş için tarafların sokak aralarına gittiği görüldü.
Bölgedeki fuhuş sorunu sebebiyle birçok vatandaşın taşındığını belirten Hüseyin Gülen (35), "Geceleri saat 22.00'dan sonra caddede genellikle trans bireyler fuhuş yapmak için mahallemizdeki otoparkları kullanıyorlar. Önce pazarlık yapıp sonra müsait olan yerde ilişkiye giriyorlar. Tabii ki bu durumdan çok rahatsızız. Mahalleye taşınan insanlar, bu olayı gördükten bir ay sonra evlerini boşaltıp gidiyorlar. Yüzlerce kez şikayet edildi. Polisleri görünce kaçıyorlar, ardından yeniden geliyorlar. Gece dışarıya çıkamıyoruz. Mahallemizde dershane de var. Vatandaşlar, gece etütlerine çocuklarını gönderemiyor" ifadelerini kullandı.