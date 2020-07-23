İzmir'de sokak ortasında fuhuş rezaleti! Arabaların içinde...

Bölgedeki fuhuş sorunu sebebiyle birçok vatandaşın taşındığını belirten Hüseyin Gülen (35), "Geceleri saat 22.00'dan sonra caddede genellikle trans bireyler fuhuş yapmak için mahallemizdeki otoparkları kullanıyorlar. Önce pazarlık yapıp sonra müsait olan yerde ilişkiye giriyorlar. Tabii ki bu durumdan çok rahatsızız. Mahalleye taşınan insanlar, bu olayı gördükten bir ay sonra evlerini boşaltıp gidiyorlar. Yüzlerce kez şikayet edildi. Polisleri görünce kaçıyorlar, ardından yeniden geliyorlar. Gece dışarıya çıkamıyoruz. Mahallemizde dershane de var. Vatandaşlar, gece etütlerine çocuklarını gönderemiyor" ifadelerini kullandı.