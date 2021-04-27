İzmir'de Şehit Teğmen Mehmet Kıvık son yolculuğa uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu
IRAK’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık, memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Yıldırım Operasyonunda, Nirvaseytü Üs Bölgesinde araziye döşenen en yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit düşmüştü.
27 yaşındaki şehidin acı haberi, İzmir’in Menderes ilçesinde yaşayan ailesine ulaşırken, şehidin cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından İzmir’e gönderildi.
Şehit Kıvık için Menderes ilçesindeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından Orta Mahalle Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında cami avlusuna sadece şehidin ailesi, yakınları ve protokol üyeleri alındı.