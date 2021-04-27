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İzmir'de Şehit Teğmen Mehmet Kıvık son yolculuğa uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

İzmir'de Şehit Teğmen Mehmet Kıvık son yolculuğa uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

IRAK’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık, memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de Şehit Teğmen Mehmet Kıvık son yolculuğa uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Yıldırım Operasyonunda, Nirvaseytü Üs Bölgesinde araziye döşenen en yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit düşmüştü.

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İzmir'de Şehit Teğmen Mehmet Kıvık son yolculuğa uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

27 yaşındaki şehidin acı haberi, İzmir’in Menderes ilçesinde yaşayan ailesine ulaşırken, şehidin cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından İzmir’e gönderildi.

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İzmir'de Şehit Teğmen Mehmet Kıvık son yolculuğa uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Şehit Kıvık için Menderes ilçesindeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından Orta Mahalle Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

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İzmir'de Şehit Teğmen Mehmet Kıvık son yolculuğa uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cami avlusuna sadece şehidin ailesi, yakınları ve protokol üyeleri alındı.

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