İzmir'de şaşkına çeviren görüntüler! 79 gün sonra yağdı böyle oldu
İhlas Haber Ajansı
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İZMİR'de 79 gün sonra sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Bazı caddeler ve sokaklar göle dönerken, dün kentte metrekareye 15 kilogram yağışın düştüğü bildirildi.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün öğle saatlerinde İzmir'de yağış başladı. Yağışın en son 31 Ağustos'ta görüldüğü kentte evler ve sokaklar sular altında kaldı.
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Kentte metrekareye ortalama 15 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi. Lodosla birlikte etkili olacak yağışın cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi, pazartesi itibarıyla bölgenin yeni yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
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İşte İzmir'de son durum...
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