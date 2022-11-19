BIST 4.527
DOLAR 18,61
EURO 19,24
ALTIN 1.046,41

İzmir'de şaşkına çeviren görüntüler! 79 gün sonra yağdı böyle oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
İzmir'de şaşkına çeviren görüntüler! 79 gün sonra yağdı böyle oldu

İZMİR'de 79 gün sonra sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Bazı caddeler ve sokaklar göle dönerken, dün kentte metrekareye 15 kilogram yağışın düştüğü bildirildi.

İzmir'de şaşkına çeviren görüntüler! 79 gün sonra yağdı böyle oldu

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün öğle saatlerinde İzmir'de yağış başladı. Yağışın en son 31 Ağustos'ta görüldüğü kentte evler ve sokaklar sular altında kaldı. 

17
İzmir'de şaşkına çeviren görüntüler! 79 gün sonra yağdı böyle oldu

Kentte metrekareye ortalama 15 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi. Lodosla birlikte etkili olacak yağışın cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi, pazartesi itibarıyla bölgenin yeni yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

27
İzmir'de şaşkına çeviren görüntüler! 79 gün sonra yağdı böyle oldu

İşte İzmir'de son durum...

37
İzmir'de şaşkına çeviren görüntüler! 79 gün sonra yağdı böyle oldu
47