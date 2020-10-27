İzmir'de şaşırtan görüntü: Denizi böyle kapladı ne olduğu ortaya çıktı
İZMİR'de deniz kenarında oluşan görüntü şaşırttı. Vatandaşlar daha önce hiç görmediği yeşil renkli yosunlara tanıklık ederken kötü kokudan şikayet etti.
Bostanlı sahiline dün spor için gelenler, denizde yeşil renkli yosunlar olduğunu fark etti. Birçok vatandaş, ilk kez gördükleri görüntü karşısında şaşkınlık yaşadı. Maddenin, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen belediye ekipleri, fileli kepçelerle yosunları kenardan temizlemeye başladı.
Kötü kokusu isyan ettirdi: Bugün de süren çalışmalardan sonuç alınamazken, vatandaşlar kötü koku yaptığını söyledikleri deniz marullarının kaldırılmasını istedi.
Sağlığa zararı yok: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, söz konusu deniz marullarının zehirli ya da insan sağlığına zararlı olmadığını, ancak kentte kötü kokuya yol açabileceğini ve bu nedenle kaldırılması gerektiğini belirtti.