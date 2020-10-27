İzmir'de şaşırtan görüntü: Denizi böyle kapladı ne olduğu ortaya çıktı

Bostanlı sahiline dün spor için gelenler, denizde yeşil renkli yosunlar olduğunu fark etti. Birçok vatandaş, ilk kez gördükleri görüntü karşısında şaşkınlık yaşadı. Maddenin, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı.