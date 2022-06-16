İzmir'de polise silahlı saldırı! Çıkan çatışmada biri polis iki kişi yaralandı

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve ayaklarından yaralandığı öğrenilen polis memuru M.K., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.