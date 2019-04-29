İzmir'de parkta vahşet Diri diri yaktılar!

İzmir'de parkta vahşet Diri diri yaktılar!

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki parkta bulunan kedi evi, içinde kedi varken kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından, kedinin ölümüne neden olan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de parkta vahşet Diri diri yaktılar! - Sayfa 1

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi Sedat Kahraman Parkında pazar sabahı yürüyüş yapan kişiler, buradaki kedi evinin yakıldığını fark etti.

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İzmir'de parkta vahşet Diri diri yaktılar! - Sayfa 2

Kedi evinin içinde bir kedinin de yanarak öldüğünü gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

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İzmir'de parkta vahşet Diri diri yaktılar! - Sayfa 3

Ekipler, park çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüpheli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir'de parkta vahşet Diri diri yaktılar! - Sayfa 4

Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, kedi evinin yakılmasına ve bir kedinin telef edilmesine tepki gösterdi.

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