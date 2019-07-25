İzmir'de özel taşlarla tesbih yapıyor bu taşlar bir çok ilaçtan daha faydalı

Ancak taşlarla ilgili bilinçli olmak gerektiğini vurgulayan Avanoğlu, yanlış bilgilerle dolu olan birçok insanın bulunduğunu söyledi. Taş bilim uzmanı olmadığını da ekleyen Avanoğlu, "Yürüdüğüm yolda doğru ilerlemeye çalışıyorum. Çok araştırıp okuyorum. Taşları birebir tanıdığım için anlaşmalı olduğum toptancıdan satın alıyorum" dedi.