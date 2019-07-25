İzmir'de özel taşlarla tesbih yapıyor bu taşlar bir çok ilaçtan daha faydalı
İZMİR'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda özel taşlar kullanalar tesbihler yapan Güler Avanoğlu, bu taşların bedeni rahatlattığını, kan dolaşımını hızlandırdığını ve daha birçok faydası olduğunu söyledi.
Tesbih yapımında kullandığı akik taşlarının insan bedeni üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu söyleyen Avanoğlu, 5 yıl önce akik taşının felçli hastalar üzerindeki olumlu etkilerini gözlemleyerek bu alana ilgi duymaya başladığını belirtti.
Ancak taşlarla ilgili bilinçli olmak gerektiğini vurgulayan Avanoğlu, yanlış bilgilerle dolu olan birçok insanın bulunduğunu söyledi. Taş bilim uzmanı olmadığını da ekleyen Avanoğlu, "Yürüdüğüm yolda doğru ilerlemeye çalışıyorum. Çok araştırıp okuyorum. Taşları birebir tanıdığım için anlaşmalı olduğum toptancıdan satın alıyorum" dedi.
Taşların etkileri konusunda insanların fazla bilgi sahibi olmadığını söyleyen Güler Avanoğlu, birçok kişinin aldatıldığını da ifade etti. Kendisinden alışveriş yapan bazı müşterilerin, sahip oldukları bazı taşları değerli sandığını belirten Avanoğlu, taşların özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
Taşların özellikleri
- Akik taşı vücudun dengesini, ısısını eşitlediğini gösteriyor. Sinirlenince ısımız biraz yükselir, bu taş vücudu rahatlatır.
- Yeşim taşı: tansiyona iyi gelir, kan basıncını düşürür. Su taşı da müthiş bir taştır. Bedeni rahatlatır.