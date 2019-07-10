İzmir'de otobüs ile çarpışan kamyon daha sonra kahvehaneye daldı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
İzmir’de servis otobüsü ile hafriyat kamyonun çarpışması sonucu 2’si ağır 13 yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada kamyon sürücüsü önce işçileri taşıyan servis otobüsüne çarptı. Kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü sonra bir kahvehaneye daldı.
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Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Çanakkale yoluna doğru seyir halinde olan 35 HM 523 plakalı servis otobüsüne 58 TF 879 plakalı hafriyat kamyonunun arkadan çarpması sonucu bir fabrikaya ait işçileri taşıyan servis otobüsü, sürüklenerek karşı şeride geçti.
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Kontrolünü kaybedip kahvehaneye girdi
Hafriyat kamyonu ise kontrolünü kaybederek bir kahvehaneye girdi. Kahvehanede bulunan 2 kişi olmak üzere kazada 13 kişi yaralandı.
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