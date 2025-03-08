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İzmir'de oto lastikçide büyük yangın dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü

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İzmir'de oto lastikçide büyük yangın dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde oto lastik satış ve bakımının yapıldığı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İzmir'de oto lastikçide büyük yangın dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü

Evka-3 Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İzmir'de oto lastikçide büyük yangın dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü

Alevleri fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyüyen alevler, yakındaki başka işyerlerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İzmir'de oto lastikçide büyük yangın dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü

İş yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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İzmir'de oto lastikçide büyük yangın dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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