İzmir'de oto lastikçide büyük yangın dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü
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İzmir'in Bornova ilçesinde oto lastik satış ve bakımının yapıldığı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Evka-3 Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevleri fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyüyen alevler, yakındaki başka işyerlerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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İş yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
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Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
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