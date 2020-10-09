İzmir'de Osmanlı döneminde Fransızlar inşa etmişti! 100 yıl sonra tekrar kullanıldı

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Urla’da Fransızlar tarafından inşa edilen ve kolera, veba gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kullanılan Urla Karantina Adası, yaklaşık 100 yıl sonra pandemi sürecinde bazı kişilerin 14 günlük karantina süresi için yerleştirildiği bir tesis olarak kullanıldı.