İzmir'de orman yangının çıktığı anlar kamerada

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 20 Ağustos'ta, Körfez Evleri Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan, 2 helikopter ve 6 arazözün müdahale edip söndürdüğü yangında 1 hektar alan tahrip oldu. Yangınla ilgili olarak bölgeye yerleştirilen mobil kameraları inceleyen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlerin ilk başladığı noktada, yangından hemen önce bir aracın durduğunu fark etti.