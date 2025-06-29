İzmir'de orman yangını! Yerleşim birimlerine sıçradı! Fırtına ekiplerin işini zorlaştırıyor
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangını yerleşim birimlerine sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Vali Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, "Bu zorlu süreçte en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır" ifadesini kullandı. İzmir'deki orman yangınından görüntüler ve Vali Elban'ın açıklaması şöyle...
Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.
Alevler fırtınanın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim birimlerine sıçradı. Bölgede tahliyelere başlandı.
Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir Valisi Elban'ın açıklaması
İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri arasında saat 12.57'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin saat 13.12'de yapıldığını bildirdi.