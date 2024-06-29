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İzmir'de orman yangını! Alevler büyüdü, evler tahliye edildi, sirenler çalıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İzmir'de orman yangını! Alevler büyüdü, evler tahliye edildi, sirenler çalıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi. İşte yangında son durum...

İzmir'de orman yangını! Alevler büyüdü, evler tahliye edildi, sirenler çalıyor

Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

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İzmir'de orman yangını! Alevler büyüdü, evler tahliye edildi, sirenler çalıyor

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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İzmir'de orman yangını! Alevler büyüdü, evler tahliye edildi, sirenler çalıyor

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine çeşitli belediyelerin itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek veriyor.

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İzmir'de orman yangını! Alevler büyüdü, evler tahliye edildi, sirenler çalıyor

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi.

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