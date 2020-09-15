İzmir'de ölen minik Alya'dan geriye düğündeki görüntüleri kaldı

Küçük kız 2 kez fenalaştı

İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Alya Yılmaz da rahatsızlandı. Komşu kent Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi ancak gece tekrar fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen Alya Yılmaz kurtarılamadı.