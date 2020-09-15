İzmir'de ölen minik Alya'dan geriye düğündeki görüntüleri kaldı
İZMİR'de yediği bamya sonrası fenalaşarak ölen Alya Yılmaz'ın (3) son görüntüleri yürek dağladı.
Kınık'ta oturan Yılmaz ailesi, geçen cumartesi akşamı bamya yemeği yedi. Bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Serum takılan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eve gönderildi.
Küçük kız 2 kez fenalaştı
İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Alya Yılmaz da rahatsızlandı. Komşu kent Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi ancak gece tekrar fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen Alya Yılmaz kurtarılamadı.
20 gün önce düğünde böyle oynadı...
Ölümüyle üzüntü yaratan minik Alya'ya ait görüntüler, ortaya çıktı. İlk olarak 20 gün önce bir yakınlarını düğününe giden Alya'nın neşeyle oynadığı o anlar, dikkati çekti
Bir diğer görüntüde ise Alya'nın bir parkta çekilmiş görüntüleri yer aldı. Son olarak Alya'nın 1 yıl önce dedesinin çiftliğindeki görüntüleri bulunuyor.