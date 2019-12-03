İzmir'de motosikletli polis timlerinin akrobasi şovu nefes kesti

Törende konuşan Aşkın, "Teşkilatımız, bu kentin çocukları okula güven içinde gidebilsinler, kadınlarımız güven içinde hissetsinler diye özveriyle çalışmaya devam edecek. Her geçen gün güzel İzmir'imiz daha güvenli hale geliyor. Önümüzdeki günlerde motor sayımızı daha da arttıracağız. Rabbim tekerinize taş değdirmesin" dedi.