İzmir'de minik Berru'ya 5 yıllık ömür biçildi yaşaması Amerika'daki o ilaca bağlı

"Tek dozluk gen terapisi olarak biliniyor"

Sosyal medyadan 'Berru'ya Umut' adlı bir yardım kampanyası başlatan anne Nuran Akyüz, "Başını oynatamıyor ve tutamıyordu. Berru'nın sadece 5 yaşına kadar yaşayabileceğini öğrenince çok büyük bir yıkıma uğradık. Berru ilk dozunu almadan önce koronavirüs pozitif çıktı. Bunu öğrenince de bir yıkım süreci başladı bizim için. 14 gün karantinada kaldıktan sonra ilk dozunu aldı. Şu an Berru 5 aylık, üçüncü dozunu almayı bekliyor. ABD'de tüm onayları alan bir ilaç var, tek dozluk gen terapisi olarak biliniyor." dedi.