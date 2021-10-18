İzmir'de memurluktan vazgeçip bu işe başladı! Paraya para demiyor: 2'den 450'ye çıkardı
İZMİR'de sağlık sorunları yaşayan çocuğuna doğal bal yedirmek için 2 kovanla başladığı arıcılıkta bir başarı hikayesine imza atan anne, genç kızları arıcılığa kazandırmak istiyor.
Seferihisar ilçesinde yaşayan sağlık memuru Aslıhan Özşahin, bağışıklık sistemi zayıf olan ve sürekli hastalanan oğluna şifa olması amacıyla evinin bahçesine koyduğu 2 kovanda bal üretmeye başladı.
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Özşahin, zamanla arıcılığı çok seven ve aldığı eğitimlerle bu işi bilinçli olarak yürütüyor.
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Özşahin, eşi ve iki oğlunun desteğiyle, son dönemde ıslahı yapılan Ege arısı türünün kraliçelerini üretmeye karar verdi.
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Yüksek bal verimiyle tercih gören bu türe olan talebin artmasıyla Özşahin kapasiteyi 450 kovana ulaştırdı.
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