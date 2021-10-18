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İzmir'de memurluktan vazgeçip bu işe başladı! Paraya para demiyor: 2'den 450'ye çıkardı

Anadolu Ajansı
İzmir'de memurluktan vazgeçip bu işe başladı! Paraya para demiyor: 2'den 450'ye çıkardı

İZMİR'de sağlık sorunları yaşayan çocuğuna doğal bal yedirmek için 2 kovanla başladığı arıcılıkta bir başarı hikayesine imza atan anne, genç kızları arıcılığa kazandırmak istiyor.

İzmir'de memurluktan vazgeçip bu işe başladı! Paraya para demiyor: 2'den 450'ye çıkardı

Seferihisar ilçesinde yaşayan sağlık memuru Aslıhan Özşahin, bağışıklık sistemi zayıf olan ve sürekli hastalanan oğluna şifa olması amacıyla evinin bahçesine koyduğu 2 kovanda bal üretmeye başladı.

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İzmir'de memurluktan vazgeçip bu işe başladı! Paraya para demiyor: 2'den 450'ye çıkardı

Özşahin, zamanla arıcılığı çok seven ve aldığı eğitimlerle bu işi bilinçli olarak yürütüyor.

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İzmir'de memurluktan vazgeçip bu işe başladı! Paraya para demiyor: 2'den 450'ye çıkardı

Özşahin, eşi ve iki oğlunun desteğiyle, son dönemde ıslahı yapılan Ege arısı türünün kraliçelerini üretmeye karar verdi.

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İzmir'de memurluktan vazgeçip bu işe başladı! Paraya para demiyor: 2'den 450'ye çıkardı

Yüksek bal verimiyle tercih gören bu türe olan talebin artmasıyla Özşahin kapasiteyi 450 kovana ulaştırdı. 

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