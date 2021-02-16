İzmir'de mantıya öyle bir şey ekledi ki herkes sıraya girdi

"Kahveli mantıyı tercih etmemin en önemli nedeni..."

En çok klasik mantı ile kahve aromalı ve glütensiz undan yapılan vegan mantıların sevildiğini anlatan Canpolat, “Sürekli kendimizi yeniliyoruz. Mantıya çeşitli aromalar katıyoruz. Kahveli mantıyı tercih etmemin en önemli nedeni de rengi oldu. Ege Bölgesi'nde damla sakızlı kahveyi hepimiz çok seviyoruz. Bu nedenle mantının hamurunu kahve ile yaptım. İşimi severek yapıyorum. Burada gördüğünüz klasik mantı dışındakilerin hepsinin üretimi bana ait" diye konuştu.