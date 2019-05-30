İzmir'de lüks siteyi içki imalathanesine çevirmişler
İhlas Haber Ajansı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde içki imalathanesine dönüştürülen yüksek güvenlikli sitedeki dairede, bir miktarı piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi.
İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde lüks bir siteye düzenlenen operasyonda yaklaşık bir ton içki ele geçirildi.
16
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesinde bulunan lüks bir sitede sahte içki üretildiğini tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda ekipler lüks dairenin içinde alkol imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramalarda dağıtılmak üzere kolilenmiş sahte içkiler de ele geçirildi.
26
Buca’da bulunan bir adresin depo olarak kullandığı bilgisine ulaşan ekipler, burada yaptıkları aramalarda ise şişelenmiş yaklaşık 1 ton alkol ele geçirdi.
36
Adreslerde bulunan alkollere ve kullanılan malzemelere el konulurken, S.Ü. ve Ç.G. isimli iki şahıs gözaltına alındı.
46