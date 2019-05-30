İzmir'de lüks siteyi içki imalathanesine çevirmişler

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesinde bulunan lüks bir sitede sahte içki üretildiğini tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda ekipler lüks dairenin içinde alkol imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramalarda dağıtılmak üzere kolilenmiş sahte içkiler de ele geçirildi.