İzmir'de lazer epilasyonda bacaklarını yaktılar güzellik merkezini korku sardı!
İZMİR'deki bir güzellik merkezinde Sibel Bilir (44) lazer epilasyon sırasında kabusu yaşadı. Bilir'in vücudunda, birinci dereceden yanıklar oluştu. Haklarında şikayetçi olunduğunu öğrenen güzellik merkezi ise, kadını şikayetinden vazgeçirmek için her yolu denemiş...
Konak ilçesindeki güzellik merkezine giden kuaför Sibel Bilir, 17 Şubat'ta lazer epilasyon seansına girdi. Seans sırasında bacağının yandığını hisseden Bilir, iddiaya göre görevliden lazerin derecesini düşürmesini söyledi ancak görevli seansa aynı dereceyle devam etti. Seansı yarım bırakıp, evine dönen Bilir, kısa bir süre sonra vücudunda şiddetli yanma ve acı hissetti.
acağının su topladığını gören Bilir, durumu telefonla güzellik merkezi görevlilerine bildirip, doktora gideceğini söyledi. Bilir'i güzellik merkezine davet eden görevliler, doktora gitmeden önce firmadaki dermatologa görünmesini istedi.
"Birkaç güne kadar geçer"
Dermatolog tarafından sürmesi için pomat verilip, "Birkaç güne kadar geçer" denilerek gönderilen Bilir, 3 günün sonunda ağrılara dayanamayarak Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan kontrolde Bilir'in bacağında 1'inci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Bilir, hastaneden aldığı raporla Alsancak Polis Merkezi'ne gidip, şikayetçi oldu. Bilir, savcılığa da dilekçe vereceğini söyledi.
"Sınırsız hizmet teklifi"
Vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle çalışamayıp, işinden geri kaldığını ve yaşadıklarından psikolojik olarak çok etkilendiğini belirten Bilir, "Güzellik merkezinin şikayetçi olduğumdan haberi yoktu. Öğrendiklerinde beni arayıp, şikayetimi geri almam durumunda sınırsız hizmet vereceklerini, yaşanılan olumsuz durum nedeniyle yaptıkları işlem ücretini geri ödeyeceklerini söylediler." dedi.