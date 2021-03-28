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İzmir'de kuş gribi paniği! Sahilde telef olmuş 9 flamingo bulundu

Anadolu Ajansı
İzmir'de kuş gribi paniği! Sahilde telef olmuş 9 flamingo bulundu

Koronavirüs belasıyla uğraşan Türkiye'yi şimdi de 'Kuş Gribi' paniği sardı. İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde telef olmuş 9 flamingo bulundu. Flamingoların 'Kuş Gribi'nden öldüğü idida edilince yetkililerden açıklama geldi.

İzmir'de kuş gribi paniği! Sahilde telef olmuş 9 flamingo bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilindeki vatandaşlar, İzmir Büyükşehir ve Çiğli belediyeleri ekiplerine, bölgede ölü flamingoların olduğunu bildirdi.

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İzmir'de kuş gribi paniği! Sahilde telef olmuş 9 flamingo bulundu

İhbarın ardından Karşıyaka sahilinde araştırma yapan ekipler, telef olmuş 9 flamingoyu Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. 

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İzmir'de kuş gribi paniği! Sahilde telef olmuş 9 flamingo bulundu

Vatandaşlar arasında flamingoların kuş gribi yüzünden ölmüş olabileceği iddiaları bir anda kulaktan kulağa yayıldı. 

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İzmir'de kuş gribi paniği! Sahilde telef olmuş 9 flamingo bulundu

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, flamingoların ölüm nedenine ilişkin laboratuvar araştırması yapılacağını belirtti.

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