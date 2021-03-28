İzmir'de kuş gribi paniği! Sahilde telef olmuş 9 flamingo bulundu
Koronavirüs belasıyla uğraşan Türkiye'yi şimdi de 'Kuş Gribi' paniği sardı. İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde telef olmuş 9 flamingo bulundu. Flamingoların 'Kuş Gribi'nden öldüğü idida edilince yetkililerden açıklama geldi.
İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilindeki vatandaşlar, İzmir Büyükşehir ve Çiğli belediyeleri ekiplerine, bölgede ölü flamingoların olduğunu bildirdi.
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İhbarın ardından Karşıyaka sahilinde araştırma yapan ekipler, telef olmuş 9 flamingoyu Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürdü.
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Vatandaşlar arasında flamingoların kuş gribi yüzünden ölmüş olabileceği iddiaları bir anda kulaktan kulağa yayıldı.
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Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, flamingoların ölüm nedenine ilişkin laboratuvar araştırması yapılacağını belirtti.
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