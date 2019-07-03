İzmir'de kurulan bu pazarda erkeklere yer yok
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere köyünde yaşayan kadınlar, birkaç kişiyle başladıkları 'üretici kadın pazarı'nda şimdi 70 kadın oldular.
İzmir'in Uzundere köyünde kurdukları pazar yerinde el emeği ürünlerini satan kadınların en büyük isteklerinin kooperatifleşmek olduğunu söylüyor. Pazarcı Aliye Çetin, “Pazarda kendi ürünlerimi satmadan önce kocam olmadan bir yere gidilmez sanırdım. Şimdi turlara çıkıyorum. Pazarda kazandıklarımla 57 il gezdim” diyerek kadınların gücünü ortaya koyuyor.
İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere köyünde sadece kadınların çalıştığı pazar yeri dikkat çekiyor. Birkaç kadının ön ayak olmasıyla kurulan pazar yeri, artık 70 kadının ekmek teknesi durumunda. adın üreticiler gözlemeden, böreğe; el işi ürünlerden, semaverde demlenen taze çaya; keçi ayranından, turşuya; sebze meyveden, zeytin yağına kadar pek çok ürünün satışını yapıyor.
Öz güveni yerine geldi
Uzundereli kadınların en büyük isteği ise kooperatif çatısı altında alın teri ile ürettikleri ürünlerin satışını yapmak. Pazar kurulana kadar yakın çevresine yaptığı yiyecekleri sattığını, pazara çıktıktan sonra ise daha fazla para kazanıp öz güveninin yerine geldiğini belirten pazarcı Aliye Çetin, “Eskiden beri üretiyorduk ama 8 yıldır ürettiklerimizi daha rahat satıyoruz.
Para kazandı, tura çıktı
Pazarı kurduğumuzdan beri satışlarımız iyi gidiyor. Ancak biz daha fazla tanıtım ve kooperatifleşmek istiyoruz. Pazarda kendi ürünlerimi satmadan önce kocam olmadan bir yere gidilmez sanırdım. Şimdi turlara çıkıyorum. Pazarda kazandıklarımla 57 il gezdim. İyi kötü çocukları da okuttuk. Ayaklarımın üzerinde duruyorum. Evimizin haftalık kazancını sağlıyorum” dedi.