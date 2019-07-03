İzmir'de kurulan bu pazarda erkeklere yer yok

Öz güveni yerine geldi

Uzundereli kadınların en büyük isteği ise kooperatif çatısı altında alın teri ile ürettikleri ürünlerin satışını yapmak. Pazar kurulana kadar yakın çevresine yaptığı yiyecekleri sattığını, pazara çıktıktan sonra ise daha fazla para kazanıp öz güveninin yerine geldiğini belirten pazarcı Aliye Çetin, “Eskiden beri üretiyorduk ama 8 yıldır ürettiklerimizi daha rahat satıyoruz.