İzmir'de koronavirüs tehdidine rağmen semt pazarları dolup taşıyor

Yüzlerce kişinin aynı anda alışveriş yaptığı pazarda salgından korunmak için eldiven ve maske takarak alışveriş yapan Yusuf Ataç, "Pazarlar da tehlikeli ama yapabileceğimiz bir şey yok. Pazara çıkmamız gerekiyor. Günlük ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor. Pazar yerinde peynir, zeytin gibi bazı ürünlerin açıkta satıldığını görüyoruz. Bunun önleminin alınması gerekiyor. Açık ürünlerin üzerinin kapatılması gerekiyor" dedi.