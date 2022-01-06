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İzmir'de korona vakaları patladı! İzmir 5. pikini yaşıyor geçen yılın tam 10 katı var

İzmir'de korona vakaları patladı! İzmir 5. pikini yaşıyor geçen yılın tam 10 katı var

İZMİR ile ilgili korkutan uyarı geldi... Tüm Türkiye'de koronavirüs vakaları adeta patlama yaşarken, Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, İzmir'de uzun süredir stabil seyreden Covid-19 vakalarının yükselişe geçtiğini belirtti. Şu anki vaka sayılarının 2020 yılı mart ayındaki vaka sayılarının 10 katı olduğunu belirten Prof. Dr. Sipahi, "İzmir beşinci pikini yaşıyor" dedi.

İzmir'de korona vakaları patladı! İzmir 5. pikini yaşıyor geçen yılın tam 10 katı var

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, İzmir'de uzun süredir stabil seyreden Covid-19 vakalarının yükselişe geçtiğini belirtti. İzmir'de şu anki vaka sayılarının 2020 yılı mart ayındaki vaka sayılarının 10 katı olduğunu belirten Prof. Dr. Sipahi, şu ifadeleri kullandı:

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İzmir'de korona vakaları patladı! İzmir 5. pikini yaşıyor geçen yılın tam 10 katı var

- İzmir’e baktığımızda şu anda beşinci pikini yaşadığını görüyoruz. Uzun süredir stabil seyreden durum şimdi yukarıya doğru seyretmeye başladı.
- Yılbaşı dolayısıyla böyle bir manzara bekliyorduk. Beş pik arasındaki en yüksek rakamlarımızın tekrarını yaşıyoruz.

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İzmir'de korona vakaları patladı! İzmir 5. pikini yaşıyor geçen yılın tam 10 katı var

- Bu dönemde ilk kapanmaların yaşandığı Mart 2020 dönemindeki vakaların 10 katını görüyoruz. En yüksek rakamların tekrarını yakaladık.

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İzmir'de korona vakaları patladı! İzmir 5. pikini yaşıyor geçen yılın tam 10 katı var

‘Ortalama yüzde 40 civarında seyrediyor’

- Omicron giriş yaptığı bütün ülkelerde giderek dominant varyant haline geliyor. Covid-19 vakaları Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı’na gönderiliyor. Bunların Omicron olup olmadığı araştırılıyor.

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