İzmir'de korona vakaları patladı! İzmir 5. pikini yaşıyor geçen yılın tam 10 katı var

- İzmir’e baktığımızda şu anda beşinci pikini yaşadığını görüyoruz. Uzun süredir stabil seyreden durum şimdi yukarıya doğru seyretmeye başladı.

- Yılbaşı dolayısıyla böyle bir manzara bekliyorduk. Beş pik arasındaki en yüksek rakamlarımızın tekrarını yaşıyoruz.